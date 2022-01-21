Samsung рассказала, когда представит флагманские Galaxy S22

И хоть точной даты представители бренда так и не озвучили, компания всё же подтвердила, что грядущий Unpacked состоится в феврале. Именно на нём стоит ожидать анонс линейки Galaxy S22.

Если верить более ранним утечкам от инсайдеров, мероприятие состоится 8 февраля. А уже 24-го можно будет приобрести новые смартфоны в магазине.