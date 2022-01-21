Samsung рассказала, когда представит флагманские Galaxy S22

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Samsung рассказала, когда представит флагманские Galaxy S22Судя по всему, ждать осталось всего-ничего
Первый месяц 2022 года подходит к концу, а это значит, что Samsung готовится представить свои новые флагманы.
И хоть точной даты представители бренда так и не озвучили, компания всё же подтвердила, что грядущий Unpacked состоится в феврале. Именно на нём стоит ожидать анонс линейки Galaxy S22.
Если верить более ранним утечкам от инсайдеров, мероприятие состоится 8 февраля. А уже 24-го можно будет приобрести новые смартфоны в магазине.
Напомним, что в «состав» свежей линейки войдут три модели: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Смартфонам приписывают два процессора — Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200. Какой именно будет установлен на смартфон, зависит от региона его продаж.
Ожидается также, что аппараты получат до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной.
Источник: Gizmochina