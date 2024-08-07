Samsung раздаст ИИ-систему Galaxy AI на недорогие смартфоны-середнячки

Опубликовано 07 августа 2024, 05:15
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Samsung раздаст ИИ-систему Galaxy AI на недорогие смартфоны-середнячкиНо когда, пока не раскрывается
Samsung внедрит оболочку One UI 6.1.1 на смартфоны среднего класса серии Galaxy A, конкретно на Galaxy A35 и A55. Это позволит реализовать на таких моделях ИИ-пакет Galaxy AI.
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Когда интерфейс, необходимый для работы ИИ на «середнячках» выйдет, пока неизвестно. К тому же, согласно информации портала SamMobile, на этих устройствах будут представлены не все ИИ-функции, потому что у моделей не хватит вычислительных мощностей. К примеру, сейчас самое доступное устройство, на котором реализован Galaxy AI, — S23 FE.
«Samsung делает значительную ставку на Galaxy AI, стремясь внедрить эти инновационные инструменты искусственного интеллекта на более чем 200 млн устройств Galaxy, включая телефоны, планшеты и носимые устройства», — сообщает источник.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков