Samsung разозлила пользователей неуместной рекламой Galaxy Note 10

После анонса новых флагманских смартфонов Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+, компания Samsung начала их продвижение. Судя по всему, она взялась за дело слишком усердно, поскольку пользователи принялись жаловаться на спам.

Владельцы старых смартфонов Samsung Galaxy с такими сервисами, как Bixby, Samsung Pay и Samsung Push Service, начали получать совершенно неуместные обновления и оповещения с рекламой серии Galaxy Note 10.

Так, цифровой помощник Bixby навязчиво предлагает утолить любопытство о Galaxy Note 10. Назойливо предлагает новые флагманы даже платёжный сервис Samsung Pay, причём для каждого из операторов по отдельности, даже если пользователь уже оформил предварительный заказ на новинку.

Надо ли говорить, что пользователи обиделись, разозлились и стали интенсивно жаловаться на спам в социальных сетях.