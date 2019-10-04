Samsung разрабатывает гибкий смартфон-слайдер

На данный момент неизвестно, будет ли данная технология использована в ближайшее время. Также неизвестно, есть ли у нее еще какое-то применение, кроме как для скрытия основных датчиков. В любом случае, компания часто использует свежие зарегистрированные патенты в своих новых устройствах, так что мы можем рассчитывать на появление гибкого слайдера если не вместе с Galaxy S11, то, вполне вероятно, в районе анонса Galaxy Note 11 летом следующего года.