Samsung разрабатывает гибкий смартфон-слайдер
Суть патента заключается в следующем: Samsung разработала технологию, которая позволяет создавать смартфоны, имеющие гибкий дисплей. Экран очень сложным способом прикреплен к еще более сложному реечному механизму, позволяющему дисплею скользить вверх или вниз. С помощью новейшей разработки Samsung, можно будет либо открывать, либо закрывать небольшую панель, находящуюся над дисплеем — в ней могут располагаться селфи-камера и разговорный динамик.
На данный момент неизвестно, будет ли данная технология использована в ближайшее время. Также неизвестно, есть ли у нее еще какое-то применение, кроме как для скрытия основных датчиков. В любом случае, компания часто использует свежие зарегистрированные патенты в своих новых устройствах, так что мы можем рассчитывать на появление гибкого слайдера если не вместе с Galaxy S11, то, вполне вероятно, в районе анонса Galaxy Note 11 летом следующего года.