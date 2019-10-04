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Samsung разрабатывает гибкий смартфон-слайдер

Кто знает, вдруг это Galaxy Fold 2?
Буквально недавно Samsung наконец-то выпустила свой многострадальный гибкий смартфон — Galaxy Fold. Устройство получилось по-настоящему удивительным и новым, но компании будто бы мало почивать на лаврах. А как иначе объяснить тот факт, что корейский гигант уже успел запатентовать еще один новый тип устройств — гибкий смартфон-слайдер?

Суть патента заключается в следующем: Samsung разработала технологию, которая позволяет создавать смартфоны, имеющие гибкий дисплей. Экран очень сложным способом прикреплен к еще более сложному реечному механизму, позволяющему дисплею скользить вверх или вниз. С помощью новейшей разработки Samsung, можно будет либо открывать, либо закрывать небольшую панель, находящуюся над дисплеем — в ней могут располагаться селфи-камера и разговорный динамик.

Изображение патента

На данный момент неизвестно, будет ли данная технология использована в ближайшее время. Также неизвестно, есть ли у нее еще какое-то применение, кроме как для скрытия основных датчиков. В любом случае, компания часто использует свежие зарегистрированные патенты в своих новых устройствах, так что мы можем рассчитывать на появление гибкого слайдера если не вместе с Galaxy S11, то, вполне вероятно, в районе анонса Galaxy Note 11 летом следующего года.

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