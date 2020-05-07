Samsung разрабатывает камеру с рекордным разрешением для Galaxy S21

Так, если верить интернет-ресурсу Sammobile, смартфон оснастят 150 Мп основной камерой, что на данный момент является безоговорочным рекордом на рынке. Также компания, судя по всему, проделает заметную работу над ошибками в новом модуле, так как тот же Galaxy S20 столкнулся с огромным количеством проблем камеры.

Так, например, Galaxy S21 лишат лазерного помощника автофокуса, оставив при этом модуль камеры 3D ToF на месте. При этом утечка также утверждает, что новинка снова получит квадромодуль на 150, 64, 16 и 12 Мп. При этом внутри Samsung прямо сейчас проходят тестирование сразу два разных варианта данной камеры: первый с наличием системы оптической стабилизации в основном модуле и модуле с телеобъективом, а также во фронтальной камере, а второй вариант — это тройная система оптической стабилизации в основном, широкоугольном и телеобъективах.