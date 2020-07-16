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Samsung разрабатывает недорогой Galaxy M31s с лучшей автономностью, чем у Xiaomi
Два дня смартфон уж точно должен будет протянуть
Несмотря на то, что Samsung Galaxy M31 поступил в продажу совсем недавно, в начале весны, компания уже вовсю разрабатывает новый недорогой Galaxy M31s с лучшей автономностью, чем у Xiaomi.
Так, согласно данным, опубликованным изданием Business Insider, Galaxy M31s дебютирует в Индии, причем случится это уже до конца июля. Цена смартфона будет находиться на уровне 260 долларов, что немного больше, чем у Galaxy M31 на старте — прошлое поколение продавалось за 210 долларов.
В качестве процессора в новинке будет использоваться Exynos 9611, на котором также основывался и Galaxy M31. Объем оперативной памяти должен составить 6 ГБ, а вот емкость аккумулятора явно удивит фанатов бренда — она составит 6000 мАч! К слову, это настолько много, что вряд ли какой смартфон Xiaomi в данном сегменте сможет составить в этом плане конкуренцию Galaxy M31s.