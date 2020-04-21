Samsung разрабатывает смартфон с революционной 600 Мп камерой

Об этом рассказал популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который уже неоднократно подтверждал, что он имеет явный выход на разработчиков в Samsung, в связи с чем, например, он первым слил в сеть изображения Galaxy S20. Помимо этого данный инсайдер первым опубликовал в сети информацию о Vivo Nex 3 с экраном-водопадом и прочих новинках. Сейчас он же написал, что в южнокорейской компании занимаются созданием камеры для смартфонов, разрешение которой составит 600 Мп.

”Samsung продолжит разработку датчиков изображения очень высокого разрешения. В будущем компания выпустит сенсоры разрешением 600 Мп, которые превзойдут возможности человеческого глаза”, — написал Ice Universe в своем Twitter-аккаунте.