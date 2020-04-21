Телефоны
Сегодня 09:58
Samsung разрабатывает смартфон с революционной 600 Мп камерой
Гонку мегапикселей уже не остановить
Многие годы производители смартфонов гонялись за мегапикселями, стараясь тем самым привлечь новую аудиторию к своим девайсам. Но в какой-то момент сначала HTC, а затем и Apple показали, что дело не в количестве пикселей, которые способна заснять камера смартфона, а в том, как много света на себя способен принять каждый пиксель на матрице. В итоге на протяжении чуть ли не десяти лет стандартом на рынке оказалось значение в 8-12 Мп, а к тем, кто пытался предложить больше, относились с пренебрежением. Но все поменялось в прошлом году, когда рынок заполонили сначала 48 Мп решения, а затем 64 Мп. Апогеем стала 108 Мп камера, представленная в декабре 2019 года. Но, судя по всему, это не предел — Samsung, например, разрабатывает смартфон с революционной 600 Мп камерой.
Об этом рассказал популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который уже неоднократно подтверждал, что он имеет явный выход на разработчиков в Samsung, в связи с чем, например, он первым слил в сеть изображения Galaxy S20. Помимо этого данный инсайдер первым опубликовал в сети информацию о Vivo Nex 3 с экраном-водопадом и прочих новинках. Сейчас он же написал, что в южнокорейской компании занимаются созданием камеры для смартфонов, разрешение которой составит 600 Мп.
”Samsung продолжит разработку датчиков изображения очень высокого разрешения. В будущем компания выпустит сенсоры разрешением 600 Мп, которые превзойдут возможности человеческого глаза”, — написал Ice Universe в своем Twitter-аккаунте.