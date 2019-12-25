Samsung разрабатывает смартфон-слайдер с растягивающимся дисплеем

Основной фишкой слайдера от Samsung может оказаться появление в нем растягиваемого дисплея. По крайней мере, об этом говорят новые данные о свежем патенте компании, заявку на который Samsung подала в Бюро по патентам и товарным знакам США. Судя по прикрепленным к документу изображениям, корейский техногигант разрабатывает новый метод, согласно которому смартфон сможет увеличивать площадь дисплея, прибегая не к “сгибу”, а к “растягиванию”. Как именно новая технология будет реализована — пока не до конца понятно, но будем надеяться, что Samsung не забросит данную идею и в ближайшее время мы увидим еще одну революцию в мире смартфонов.