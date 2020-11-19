Samsung разрабатывает удешевленную версию своей гибкой раскладушки Galaxy Z Flip

Устройство, которое анонсировали одновременно с линейкой Galaxy S20, очень понравилось пользователям. Но у него был один большой недостаток — высокая цена. С этим, по всей видимости, и решила бороться компания Samsung, передает Gizmochina. Так, например, генеральный директор компании Display Supply Chain Consultants заявил, что разработки по части Galaxy Z Fold Lite были прекращены и силы компании теперь направлены на создание Galaxy Z Flip Lite. Устройство, как можно понять из названия, получит меньшую цену, но при этом также его оснастят улучшенным защитным стеклом UTG.

На данный момент о новинке практически нет никакой информации. Можно лишь отметить, что согласно слухам, девайс покажут летом 2021 года, одновременно с полноценным Samsung Galaxy Z Flip 2.