Samsung разработает изогнутый экран для Galaxy Z Flip, как на старых моделях

Верхняя рамка дисплея слегка изогнута, а интерфейс «напоминает телефоны Samsung с изогнутыми дисплеями прошлого». На иллюстрации к патенту показан индикатор, показывающий, сколько времени работы телефона от аккумулятора осталось.

На изогнутом дисплее отображается сплошная цветная линия, показывающая процент заряда батареи. Также в патенте показан порт USB-C для зарядки и передачи данных, две камеры и дисплей на крышке от края до края.

Телефон, продемонстрированный в заявке на патент, напоминает модель Galaxy Z Flip. Сохранится ли именно такой дизайн, неизвестно.