Samsung разработает новые сенсоры для камер iPhone

Samsung, уже поставляющая Apple OLED-экраны для различных устройств, готовится войти в цепочку поставок камеры. Известный аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Samsung начнет поставлять 48-мегапиксельные сенсоры для iPhone 18, который, вероятно, выйдет через два года. Эти сенсоры будут использованы в конфигурации PD-TR-Logic, которая подразумевает наличие трех чипов, размещенных друг на друге в виде «сэндвича».

Главное преимущество использования многослойного сенсора — уменьшение расстояния, на которое должны передаваться пиксельные данные. Это ускоряет обработку изображений, что особенно важно для пользователей смартфонов, которым нужно быстро делать снимки. Снижение задержки при съемке позволяет сделать процесс более удобным, без необходимости долго ждать.

Слухи утверждают, что новый сенсор от Samsung будет не только быстрее, но и более продвинутым, чем текущие решения Sony.