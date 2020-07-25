Samsung разработала антибактериальные чехлы для флагманов Galaxy Note 20 Ultra

Так, фотографиями защитных чехлов поделился редактор сайта WinFuture Роланд Квандт. Защитная обложка Smart Clear View Cover, судя по утечке, будет представлена как минимум в трех расцветках: Mystic Black, Mystic Bronze и Mystic White.

Интересно, что на упаковке чехлов расположена надпись Antimicrobial Coating, которая означает, что обложка выполнена из антибактериального покрытия. Предполагается, что данный слой позволит ликвидировать порядка 90% микробов всего за 10 минут, тогда как за два часа эффективность достигает 99,9%.