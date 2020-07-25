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Samsung разработала антибактериальные чехлы для флагманов Galaxy Note 20 Ultra
Презентация линейки запланирована на 5 августа
Нескольким ранее стало известно, что уже 5 августа состоится онлайн-презентация Galaxy Unpacked 2020, в рамках которой южнокорейская компания продемонстрирует флагманы серии Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Сейчас же, благодаря инсайдерам, выяснилось, что специально для данной линейки Samsung разработала антибактериальные чехлы.
Так, фотографиями защитных чехлов поделился редактор сайта WinFuture Роланд Квандт. Защитная обложка Smart Clear View Cover, судя по утечке, будет представлена как минимум в трех расцветках: Mystic Black, Mystic Bronze и Mystic White.
Интересно, что на упаковке чехлов расположена надпись Antimicrobial Coating, которая означает, что обложка выполнена из антибактериального покрытия. Предполагается, что данный слой позволит ликвидировать порядка 90% микробов всего за 10 минут, тогда как за два часа эффективность достигает 99,9%.