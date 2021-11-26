Samsung разработала экран, способный сгибаться 200 000 раз без видимых изменений

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Samsung разработала экран, способный сгибаться 200 000 раз без видимых измененийПри обычном использовании такой дисплей прослужит 5 лет
Samsung создала новый гибкий OLED-экран, особенностью которого стала возможность сгибаться 200 000 раз без видимых изменений.
Представители южнокорейского бренда заверили, что при обычном сценарии использования данный дисплей сможет “прожить” порядка пяти лет. Известно, что новинка покрыта ультратонким стеклом UTG, которое не имеет эффекта памяти и не формирует складки в месте сворачивания.
Благодаря этим характеристикам компания смогла уменьшить радиус складывания до значения 1,4 мм. Для сравнения, в аналогичных смартфонах других представителей рынка данное значение фиксируется на отметке 5 мм. Такая особенность позволит не только сделать механизм складывания более простым, но и удешевить его производство.
Предполагается, что уже в ближайшее время Samsung проведет мероприятие, в рамках которого анонсирует ряд новых гаджетов.
Источник: gizchina.com