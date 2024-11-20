Samsung разработала компактную камеру для смартфонов с улучшенным зумом

Как отмечается в материале, камера будет выполнена по технологии All Lenses on Prism (ALoP), или Все линзы на призме: все линзы камеры будут располагаться не между призмой и матрицей, а поверх призмы перископа. По сообщениям, в модуле ALoP используется отражающая поверхность призмы с углом наклона 40 градусов и датчик с углом наклона 10 градусов.

Технология ALoP позволяет использовать более крупные и светосильные объективы, качество изображения улучшается как при дневном свете, так и в условиях недостаточной освещённости. Инсайдеры сослались на свои источники в Samsung, согласно которым новый модуль ALoP обеспечивает апертуру F2.58 при фокусном расстоянии 80 мм, а также 3-кратный оптический зум.

Когда модуль выйдет на рынок, неизвестно. По слухам, Samsung уже работает над новой камерой.