Samsung разработала смартфон с экраном-гармошкой

Разработку показали в рамках мероприятии iMiD 2021. Необычный смартфон получил сгибающийся как гармошка 7,2-дюймовый экран. На видео можно посмотреть, как он ведет себя в рабочем состоянии. Что интересно, под данное устройство компания оформила регистрацию торговой марки — Flex In & Out. Эту конструкцию назвали multi-foldable, что в переводе на русский звучит как “мультисгибаемый”.

Помимо смартфона с экраном-гармошкой компания также продемонстрировала планшет выпрямляющимся дисплеем. Его, в свою очередь, оснастили 12,4-дюймовым экраном.

Отметим, что данные гаджеты, судя по всему, лишь прототипы, а значит, что компания не обязательно будет выпускать их на рынок.