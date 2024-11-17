Samsung разработала трёхстворчатый смартфон с необычной конструкцией

Согласно инсайдерам из Androidheadlines, сославшимся на корейские издание ET News, Samsung не удивит трёхскладным форм-фактором, потому что уже существует тот же Huawei Mate XT, но представит телефон с необычным способом складывания — внутрь.

Якобы Samsung доработает дизайн будущего смартфона уже в ноябре, а вскоре появятся и новые детали. Пока известно только о том, что новый складной смартфон Samsung может получить диагональ дисплея 9" или 10". И ставка делается именно на уникальность конструкции.