Samsung разработала трёхстворчатый смартфон с необычной конструкцией

Опубликовано 17 ноября 2024, 02:151 мин.
Samsung разработала трёхстворчатый смартфон с необычной конструкциейСкладываться будет внутрь
Samsung в 2025 году представит своё новое устройство — трёхстворчатый складной смартфон. Подробностей об устройстве нет, только инсайдерская информация
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Согласно инсайдерам из Androidheadlines, сославшимся на корейские издание ET News, Samsung не удивит трёхскладным форм-фактором, потому что уже существует тот же Huawei Mate XT, но представит телефон с необычным способом складывания — внутрь.
Якобы Samsung доработает дизайн будущего смартфона уже в ноябре, а вскоре появятся и новые детали. Пока известно только о том, что новый складной смартфон Samsung может получить диагональ дисплея 9" или 10". И ставка делается именно на уникальность конструкции.
Источник:Android Headlines
Автор:Андрей Кадуков