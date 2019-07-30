Samsung разрешила выпускать смартфоны под своим именем ещё одной китайской компании

Компания Samsung Electronics решила расширить взаимодействие с китайскими производителями на ODM-основе. Корейское издание ETNews сообщило о договоре со вторым таким производителем.

В прошлом году корейская компания договорилась с Wintech, также собирающей смартфоны для Xiaomi, о производстве смартфонов среднего и начального уровня для китайского рынка . На такой шаг Samsung компания пошла после падения своей доли в Китае, чтобы снизить цены и повысить их конкурентоспособность. Первым смартфоном Samsung производства Wintech стал Galaxy A6s. В 2019 году Wintech приложила руку к производству Galaxy A60.

По данным источника, теперь Samsung договорилась с компанией Huaqin. Несмотря на незнакомое простым пользователя название, это один из десят крупнейших производителей смартфонов в мире. В рамках производства по модели ODM (original design manufacturer), от Samsung в устройствах остаётся только надпись на корпусе, а за дизайн и прочее отвечает непосредственный производитель.