Samsung разрешили оснащать Huawei дисплеями несмотря на санкции США

Таким образом, подразделение Samsung под названием Samsung Display продолжит поставлять свои новейшие решения (в числе которых может оказаться и более продвинутый OLED) китайской Huawei, сообщает Reuters. Для этих целей правительство США выдало специальную лицензию корейской компании.

Напомним, что ранее о необходимости получить точно такое же разрешение рассказывали представители LG. Вместе с тем, лицензии ждут и множество других производителей, которые желают сотрудничать с Huawei: Qualcomm, MediaTek и т.д. Учитывая, что американское правительство всячески старается “насолить” Huawei, совсем не факт, что те же разработчики мобильных процессоров получат свою лицензию на торговлю с китайской компанией.