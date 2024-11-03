Samsung реализует программу бесшовных обновлений для ускорения «латания» системы

Google давно реализовала обновления, которые устанавливаются фоново, не мешая пользоваться смартфоном. У Samsung нет ничего подобного.

Но, согласно информации chunvn8888, Samsung, начиная с серии Galaxy S25, начнёт реализовывать новую программу обновлений. Вместе с S25 новая программа будет распространена сначала на Galaxy A55 5G, а затем и на другие модели.

«Бесшовные обновления позволяют ускорить и упростить процесс обновления системы. Новое обновление загружается и устанавливается в фоновом режиме, при этом пользователи могут пользоваться своими телефонами как обычно. Затем пользователям нужно просто перезагрузить телефон, когда появится запрос, чтобы быстро загрузиться с новым установленным обновлением», — пишут инсайдеры из Android Authority.