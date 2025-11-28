Samsung S25 FE против S25+: какой лучше?

Оба смартфона выглядят и ощущаются практически одинаково. Разве что Plus-версия по габаритам больше на несколько миллиметров. Также материалы корпуса у этой модели более современные, чем у S25 FE.

Оба устройства имеют одинаковую влагозащиту - по стандарту IP68, диагональ - 6,7". При этом разрешение экрана FE - 1080р, тогда как у Plus - QHD. Кроме того, у S25+ более тонкие рамки и немного ярче дисплей.

По звучанию, как ни странно, лучше оказался FE. Сканер отпечатков у S25 FE оптический, а у Plus - ультразвуковой.

Базовая версия S25 FE идёт со 128 ГБ внутренней памяти, тогда как базовая версия S25 Plus - с 256 ГБ.

Работают смартфоны также на разных процессорах. На FE-версии стоит Exynos 2400, а на Plus-версии - Snapdragon 8 Elite. С результатами их тестирования можете ознакомиться ниже на скриншотах.