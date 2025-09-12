Samsung S25 FE в России раскупают на 40% чаще прошлогодней модели

Самой популярной версией стала модификация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти в синем и черном цветах. На эти варианты приходится около 40% всех оформленных заказов. Наибольшая доля предзаказов пришлась на Москву — 16%, далее следуют Санкт-Петербург с 6%, а также Казань и Нижний Новгород, на которые приходится по 4%.

Galaxy S25 FE получил поддержку функций Galaxy AI, улучшенную фронтальную камеру на 12 МП и новые инструменты для работы с изображениями. В числе возможностей — алгоритм ProVisual для повышения качества фотографий и функция «Умный редактор», позволяющая удалять лишние объекты и редактировать фон.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4900 мАч и увеличенной испарительной камерой для более стабильной работы. Поддержка 45-ваттной зарядки обеспечивает быстрое восстановление энергии. Дополнительно устройство получило прочную алюминиевую рамку.