Samsung Galaxy S25 FE выйдет в 2025 г. с небольшими изменениями

Инсайдеры подтвердили, что эта модель выйдет в 2025 году, хотя до этого появились слухи, что Samsung якобы решила отказаться от этой версии, как в 2022 году, когда Galaxy S22 FE так и не вышел.

По информации, в дизайн S25 FE будут внесены некоторые изменения. Это коснётся утончения корпуса: толщина предшественника, S24 FE, — 8 мм. Возможно, Samsung сделает FE 2025 года таким же, как Galaxy S24 с толщиной корпуса 7,6 мм, но конкретной информации по этому поводу пока нет.

Для изменения дизайна разработчики, вероятнее всего, сделают батарею более тонкой и широкой — обычная практика для утончения телефона. Но для этого может понадобиться какая-то переработка дизайна и, возможно, архитектуры печатной платы.

В сообщении инсайдеров также утверждается, что S25 FE будет оснащён 6,7" экраном, который будет аналогичен размеру экрана Galaxy S24 FE. Уточняется, что Samsung увеличила размер экрана Galaxy S24 FE по сравнению с 6,2" экраном Galaxy S23 FE и подкрепила это более ёмким аккумулятором на 4700 мАч.