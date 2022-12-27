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10:09, 27 декабря 2022
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Samsung сделает бюджетные смартфоны ещё хуже ради внедрения в них 5G

Вряд ли для кого-то оно того стоит

Samsung планирует добавить поддержку 5G во все свои смартфоны, включая бюджетные модели. Но у этого решения есть и оборотная сторона.

Samsung сделает бюджетные смартфоны ещё хуже ради внедрения в них 5G

Фото: ZDNet

Несмотря на то, что телефоны компании с поддержкой 5G в настоящее время составляют чуть более половины рынка, Samsung считает, что добавление мобильных сетей пятого поколения обязательно и для самых дешёвых моделей.

Однако это может стать серьёзным минусом для пользователей, поскольку смартфоны с поддержкой 5G все ещё значительно дороже, чем смартфоны без поддержки технологии. И для того, чтобы сделать такие модели доступными, в Samsung будут вынуждены пойти на жертвы в плане функций и технических характеристик.

Ожидается, что Samsung потенциально будет жертвовать такими функциями, как высокое разрешение дисплея и широкоугольные модули камер.

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