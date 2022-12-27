Samsung сделает бюджетные смартфоны ещё хуже ради внедрения в них 5G

Несмотря на то, что телефоны компании с поддержкой 5G в настоящее время составляют чуть более половины рынка, Samsung считает, что добавление мобильных сетей пятого поколения обязательно и для самых дешёвых моделей.

Однако это может стать серьёзным минусом для пользователей, поскольку смартфоны с поддержкой 5G все ещё значительно дороже, чем смартфоны без поддержки технологии. И для того, чтобы сделать такие модели доступными, в Samsung будут вынуждены пойти на жертвы в плане функций и технических характеристик.

Ожидается, что Samsung потенциально будет жертвовать такими функциями, как высокое разрешение дисплея и широкоугольные модули камер.