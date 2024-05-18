Samsung сделает дисплей будущего Z Flip 7 более жёстким, чем у текущих моделей

Южнокорейское издание The Elec сообщило, что Samsung внедрила в Z Flip 6 шарнир от Flip 5. То есть конструктивных изменений никаких нет. Зато следующее поколение Z Flip 7 получит ряд новшеств.

Известно, что шарнир в Z Flip 7 будет переработанным для более плавного раскрытия смартфона. Изменится и структура ультратонкого стекла дисплея (UTG). Якобы толщина стекла будет увеличена с 30 до 50 микрон.

Это позволит сделать дисплей более жёстким и уменьшить складки экрана. По информации The Elec, подобные попытки предпринимались для повышения жёсткости и решения бросающихся в глаза складок экрана в Z Flip 5, но безуспешно.

Также считается, что UTG может быть ещё толще в 2025 году, хотя The Elec утверждает, что это более толстое стекло зависит от нового шарнира.