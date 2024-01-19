Samsung сделает ИИ в Galaxy S24 платным уже в конце 2025 г.

Бесплатный период завершится к концу 2025 года для поддерживаемых устройств. Однако для ИИ-функций, предлагаемых сторонними провайдерами, сроки могут отличаться.

Компания не раскрывает информацию о возможных расходах и о том, перейдут ли все функции на модель подписки. Хотя большая часть набора ИИ Samsung работает через облако, а перевод и некоторые функции — на устройстве, такие в, как Generative Edit и транскрипция, опираются на облачные ресурсы, часто используя модели Gemini от Google.

В то время как пользователи с нетерпением ожидают выхода серии Galaxy S24, чтобы оценить возможности искусственного интеллекта, индустрия ожидает дальнейших подробностей о модели подписки и будущих последствиях использования этих расширенных функций после первоначального двухлетнего периода.