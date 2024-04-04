Samsung сделает складные модели Galaxy Z Fold 6 легче и тоньше предшественников

Эта модель должна быть представлена в июле 2024 года и Samsung сделает гаджет таким же лёгким и тонким, как OnePlus Open и Huawei Mate X, которые весят 239 и 243 грамма при толщине 11,7 и 11,1 мм в сложенном состоянии соответственно. Для сравнения, текущее поколение Samsung — Galaxy Z Fold 5 — весит 253 грамма, толщина устройства составляет 13,4 мм в сложенном состоянии.

По словам видного инсайдера Ice Universe, южнокорейский вендор работает над уменьшением веса и утончением Galaxy Z Fold 6 до 239 граммов и 12,1 мм в сложенном состоянии, а в разложенном — до 5,6 мм.

Кроме того, инсайдер подчеркнул, что компания «улучшила разрешение как внутреннего, так и внешнего экранов», и диагональ внутреннего дисплея модели составит 7,6" с соотношением сторон 7:6. В развёрнутом виде Galaxy Z 6 станет более квадратным, чем текущее поколение, а значит и более широким. Диагональ внешнего дисплея увеличится до 6,3", а соотношение сторон до 22:9.

К тому же почти все конкуренты актуального Galaxy Z Fold 5, в том числе OnePlus Open, Huawei Mate X5 и Vivo X Fold 3 Pro, предлагают экраны с более высокой плотностью пикселей. И это была ещё одна область, в которой Samsung отставала. Как отмечает издание Sammobile, ссылающееся на Ice Universe, Samsung, похоже, исправляет и это.