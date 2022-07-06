Samsung сделает складные смартфоны дешевле

Но, судя по свежим данным инсайдеров, корейский IT-гигант и в этом направлении проводит определённые работы. Если быть точнее, то компания намерена определённым образом удешевлять гибкие смартфоны, доводя их цену до приемлемого уровня, как она это делает с линейкой Galaxy A.

Сообщается, что на данный момент конечной целью Samsung является установление ценника в районе 770 долларов или 50 тыс рублей за складной смартфон. Это заметно ниже цены, которую просят за самый доступный подобный аппарат бренда сейчас — Galaxy Z Flip 3.

К сожалению, всё ещё неясно, как скоро корейский бренд достигнет поставленных задач.