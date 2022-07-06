Samsung сделает складные смартфоны дешевле

Сегодня в 11:19
1 мин.
Samsung сделает складные смартфоны дешевлеЧто должно помочь популяризации данного типа устройств
Всего за несколько поколений, компании Samsung удалось сделать складные смартфоны вполне достойными покупки устройствами. Единственное, что может отталкивать от них до сих пор — это их цена.
Но, судя по свежим данным инсайдеров, корейский IT-гигант и в этом направлении проводит определённые работы. Если быть точнее, то компания намерена определённым образом удешевлять гибкие смартфоны, доводя их цену до приемлемого уровня, как она это делает с линейкой Galaxy A.
Сообщается, что на данный момент конечной целью Samsung является установление ценника в районе 770 долларов или 50 тыс рублей за складной смартфон. Это заметно ниже цены, которую просят за самый доступный подобный аппарат бренда сейчас — Galaxy Z Flip 3.
К сожалению, всё ещё неясно, как скоро корейский бренд достигнет поставленных задач.