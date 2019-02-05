Samsung сделает смартфоны Galaxy A дешевле для борьбы с Xiaomi

В сети появились подробности о новых смартфонах Samsung серии Galaxy A, пока не представленных производителем официально. Ими поделился ресурс MySmartPrice.

Смартфоны Samsung Galaxy A10, A20 и A30 станут конкурентами бюджетных смартфонов Xiaomi и других китайских производителей. Все три модели оснащаются AMOLED-дисплеями, выгодно отличаясь от представленных недавно совсем бюджетных Galaxy M10 и M20. Также они получат аккумуляторы ёмкостью 4000 мАч или немного меньше.

Цена на младшую модель Galaxy A10 стартует от 118 долларов, это всего на 7 долларов больше, чем Galaxy M10. Также про смартфоны известно следующее: они базируется на процессоре Exynos 7885 с 2 ГБ оперативной памяти (модель Galaxy A10), 3 ГБ оперативной памяти (модель Galaxy A20) и 4 ГБ оперативной памяти (модель Galaxy A30). Они работают под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Старт продаж Samsung Galaxy A10, A20 и A30 ожидается в конце марта или начале апреля