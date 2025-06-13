Samsung сделает ставку на на визуальный ИИ в Galaxy Z Fold 7

Хотя официальные характеристики камер пока не раскрыты, компания уже начала рекламную кампанию, в которой делает ставку не на мегапиксели, а на интеллектуальную обработку изображений.

По словам Samsung, камеры Galaxy больше не просто фиксируют изображение, а «превращают увиденное в понимание и действие» — благодаря функциям на базе искусственного интеллекта.

Предположительно, речь идет о системе Real-Time Visual AI, разработанной совместно с Google и использующей возможности Gemini.

На аппаратном уровне в сеть ранее утекло изображение с предполагаемым основным сенсором на 200 Мп, однако остальные модули — широкоугольный, телефото и фронтальный — скорее всего, останутся прежними.

Такой подход уже применялся в последних флагманах серии Galaxy S, где акцент сместился на программные улучшения. Презентация новинки должна состояться в июле.