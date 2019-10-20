Samsung сделает все версии Galaxy S11 дороже из-за добавления "лишней" функции

Если верить анонимному источнику внутри Samsung, то все три модели грядущего флагмана получат поддержку 5G. Учитывая, что рынок мобильных сетей пятого поколения даже в следующем году сложно будет назвать сложившимся, может случиться так, что очень большое количество владельцев новых Galaxy S11, S11+ или S11e переплатят за ту функцию, которой даже воспользоваться не смогут.