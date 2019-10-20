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Samsung сделает все версии Galaxy S11 дороже из-за добавления "лишней" функции
Зато те, кто нуждается в ней, будут счастливы
Анонс нового поколения смартфонов Samsung Galaxy S состоится лишь в феврале-марте 2020 года. Но несмотря на это, в сети уже появилось немало слухов относительно грядущей новинки. Последние данные от интернет-инсайдеров гласят о том, что корейский гигант “заставит” своих пользователей переплатить за далеко не всем нужную функцию в новых устройствах.
Если верить анонимному источнику внутри Samsung, то все три модели грядущего флагмана получат поддержку 5G. Учитывая, что рынок мобильных сетей пятого поколения даже в следующем году сложно будет назвать сложившимся, может случиться так, что очень большое количество владельцев новых Galaxy S11, S11+ или S11e переплатят за ту функцию, которой даже воспользоваться не смогут.
Напомним, что на данный момент Samsung уже продает свои флагманы с поддержкой сетей 5G. Только в отличие от грядущего обновления, в этом году устройства с поддержкой новых сетей продаются отдельно и по чуть более высокой цене, чем другие флагманы компании.
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