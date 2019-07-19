Samsung сэкономит на оперативной памяти в Galaxy Note 10+

Вчера, вместе с анонсом, стало известно о том, что Samsung Galaxy Note 10+ и вправду будет в числе прочих иметь вариант с 12 ГБ оперативной памяти. Но к сожалению, однокристальные системы Snapdragon 855 и 855 Plus не имеют поддержки оперативной памяти типа LPPDR5. Об этом заявил известный инсайдер Роланд Квандт, который в свое время слил в сеть официальный рендеры Xiaomi Mi 9T за три недели до официального анонса устройства.

На данный момент в сети появилась новая тема для обсуждения: если Samsung не готова использовать свою же новейшую оперативную память в Galaxy Note 10, то какой смартфон компании все же получит внутреннюю разработку? Вероятнее всего, это будут Galaxy S11, S11+ и S11e, которые должны получить более совершенные Snapdragon 865 и Exynos 9830 с ожидаемой поддержкой оперативной памяти типа LPDDR5.