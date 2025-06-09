Samsung сэкономит на зарядке — даже трикладушка останется с 25 Вт мощности

Однако, несмотря на инновационный форм-фактор, устройство, похоже, не получит более быструю зарядку. Согласно китайской сертификации 3C, модель с индексом SM-F9680 — вероятный китайский вариант грядущей трикладушки — будет комплектоваться адаптером EP-TA800 с максимальной мощностью зарядки 25 Вт.

Это уже давно используемое зарядное устройство Samsung, и его наличие подтверждает, что даже флагманский складной аппарат останется на прежнем уровне по скорости зарядки.

Для сравнения, аналогичный HUAWEI Mate XT Ultimate поддерживает 66-ваттную зарядку, что ставит устройство от Samsung в менее выгодное положение на фоне конкурента.

Стоит отметить, что текущие складные модели Samsung, включая Z Fold 5, также ограничены 25 Вт. В то же время даже некоторые среднебюджетные аппараты компании, такие как Galaxy A56, уже получили 45-ваттную зарядку.