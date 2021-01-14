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Samsung случайно опубликовала твит с iPhone незадолго до презентации Galaxy S21
Его быстро удалили, но пользователи успели сделать скриншот
Нескольким ранее мы писали о том, что Samsung, незадолго до приближающейся презентации Galaxy S21, по ошибке опубликовала пресс-релиз, посвященный Galaxy S21 Ultra. Сейчас же выяснилось, что южнокорейская компания опубликовала твит, в котором напомнила о предстоящем анонсе, случайно отправив его с iPhone.
Как и в предыдущей ошибке Samsung, компания довольно быстро среагировала и удалила компрометирующую запись, однако шустрые пользователи успели сделать скриншот. В публикации, которая по ошибке была опубликована с iPhone с официального аккаунта Samsung US, упоминается грядущая презентация новой линейки. Причем стоит отметить, что представители компании и раньше были замечены в публикации записей не со смартфонов Samsung, а Apple.
Напомним, что уже сегодня южнокорейский гигант покажет свои новые флагманские смартфоны линейки Galaxy S21.