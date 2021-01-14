Samsung случайно опубликовала твит с iPhone незадолго до презентации Galaxy S21

Как и в предыдущей ошибке Samsung, компания довольно быстро среагировала и удалила компрометирующую запись, однако шустрые пользователи успели сделать скриншот. В публикации, которая по ошибке была опубликована с iPhone с официального аккаунта Samsung US, упоминается грядущая презентация новой линейки. Причем стоит отметить, что представители компании и раньше были замечены в публикации записей не со смартфонов Samsung, а Apple.