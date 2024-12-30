Samsung случайно подтвердила сроки анонса тонкого флагмана Galaxy S25 Slim

По слухам, устройство получит передовые камеры и новейший чип Snapdragon 8 Elite, став конкурентом iPhone 17 Air. Толщина Galaxy S25 Slim будет минимальной среди моделей линейки Galaxy S25, включающей также версии S25, S25+ и S25 Ultra.

Ожидалось, что официальный анонс устройства состоится на Galaxy Unpacked 22 января 2025 года. Но утечки из последней бета-версии One UI 7 подтвердили готовность к запуску стандартных моделей (S25, S25+, S25 Ultra), но не упомянули Slim-версию. Это может указывать на ее отдельный анонс.

Если Galaxy S25 Slim заменит линейку Fan Edition (FE), то его цена и характеристики вызовут особый интерес, а дебют станет важным событием для Samsung в 2025 году.