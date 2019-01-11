Samsung случайно показала смартфон Galaxy S10

Компания Samsung раньше времени показала дизайн своих будущих флагманских смартфонов Galaxy S10 и S10+. В недавней статье, посвящённой новой оболочке One UI иллюстрации содержали очертания, не совпадающих с текущими моделями смартфонов. На это обратил внимание один из пользователей социального новостного ресурса Reddit.

Samsung довольно быстро исправила иллюстрации в статье, но информация успела разлететься по сети. Можно заметить более тонкие рамки вокруг дисплея и точечный вырез под фронтальную камеру.