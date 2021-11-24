Samsung сместила Xiaomi с первого места по продажам смартфонов в России

Samsung сместила Xiaomi с первого места по продажам смартфонов в РоссииВсе из-за проблем в логистике
В результате компания Samsung восстановила лидерство на рынке смартфонов, а Xiaomi заняла второе место.
Россия пострадала от дефицита устройств больше, чем некоторые другие страны. Для ряда вендоров это менее значимый рынок с точки зрения поставок флагманских смартфонов, а также моделей 5G, поставки которых в последнее время, как правило, являются более приоритетными для производителей
Первые партии поставок новой линейки iPhone 13 были значительными, однако новые модели появились только в конце квартала, и успех этих моделей станет более очевидным в преддверии Нового года.
Однако, поставки кнопочных телефонов, наоборот, показали неожиданный рост, несмотря на стабильный спад. По итогам третьего квартала было поставлено 3,3 млн кнопочных телефонов в штучном выражении.