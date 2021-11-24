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Samsung сместила Xiaomi с первого места по продажам смартфонов в России

Все из-за проблем в логистике
По данным International Data Corporation (IDC), российский рынок смартфонов показал отрицательную динамику осенью 2021 года. Все из-за нехватки компонентов и сложностей, возникших в цепочках поставок. Согласно исследованию IDC, поставки смартфонов уменьшились на более чем 1 млн экземпляров.
Samsung сместила Xiaomi с первого места по продажам смартфонов в России

В результате компания Samsung восстановила лидерство на рынке смартфонов, а Xiaomi заняла второе место.

Россия пострадала от дефицита устройств больше, чем некоторые другие страны. Для ряда вендоров это менее значимый рынок с точки зрения поставок флагманских смартфонов, а также моделей 5G, поставки которых в последнее время, как правило, являются более приоритетными для производителей

Саймон Бейкер
Директор программы IDC в ​​Европе, на Ближнем Востоке и в Африке

Первые партии поставок новой линейки iPhone 13 были значительными, однако новые модели появились только в конце квартала, и успех этих моделей станет более очевидным в преддверии Нового года.

Однако, поставки кнопочных телефонов, наоборот, показали неожиданный рост, несмотря на стабильный спад. По итогам третьего квартала было поставлено 3,3 млн кнопочных телефонов в штучном выражении.

Источник: IDC
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