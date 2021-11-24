Samsung сместила Xiaomi с первого места по продажам смартфонов в России

Россия пострадала от дефицита устройств больше, чем некоторые другие страны. Для ряда вендоров это менее значимый рынок с точки зрения поставок флагманских смартфонов, а также моделей 5G, поставки которых в последнее время, как правило, являются более приоритетными для производителей