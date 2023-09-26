Samsung снова начала платить партнёрам за продажу электроники в Россию

Эта схема работала раньше и возобновилась летом. Когда началась СВО, Samsung объявила об ограничении работы в стране, а затем и о приостановке поставок чипов, смартфонов и другой электроники из-за санкций — начались проблемы с логистикой.

Теперь известно о новом дыхании схемы финансовой поддержки для компаний, ввозящих в Россию гаджеты Samsung по параллельному импорту. Таким образом поставщики покрывают расходы на распродажи и промоакции.