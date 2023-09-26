Samsung снова начала платить партнёрам за продажу электроники в Россию

15:24, 26 сентября 2023
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Samsung снова начала платить партнёрам за продажу электроники в РоссиюКоторую ввозят по параллельному импорту
«Известия» со ссылкой на источники на рынке электроники сообщили, что Samsung возобновила выплату премии в 1-10% от закупаемой техники иностранным аффилированным с российскими импортёрами и продавцами компаниям за продажи продукции бренда в Россию.
Эта схема работала раньше и возобновилась летом. Когда началась СВО, Samsung объявила об ограничении работы в стране, а затем и о приостановке поставок чипов, смартфонов и другой электроники из-за санкций — начались проблемы с логистикой.
Теперь известно о новом дыхании схемы финансовой поддержки для компаний, ввозящих в Россию гаджеты Samsung по параллельному импорту. Таким образом поставщики покрывают расходы на распродажи и промоакции.
Источник:Известия
Автор:Андрей КадуковТеги: