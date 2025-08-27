Samsung снова высмеяла Apple — за отсутствие складной модели и конкурентный ИИ

В своей рекламе Samsung и Google активно высмеивают iPhone, утверждая, что продукт уступает в «интеллекте» телефонам Galaxy и Pixel. Google запустила кампанию BestPhonesForever, а Samsung превратила критику Apple в своего рода соревнование, особенно когда компания выпускает новые модели. В свете ажиотажа вокруг своих последних складных устройств, Samsung запустила новую рекламную кампанию в социальных сетях под названием «Настоящее обновление», чтобы подшутить над Apple за отсутствие у неё интеллектуального ИИ-помощника и складного iPhone.

В этой рекламе показано, как мужчина с помощью Galaxy Z Fold 7 и «умных» функций Galaxy AI добавляет рубашку на свою фотографию, где он без рубашки. В то же время его друг с iPhone неловко держит салфетку и лист, пытаясь добиться того же результата. И в какой-то момент тот, кто держит iPhone, спрашивает: «Ты что, только что его развернул?», что по логике Samsung подчёркивает, насколько непривычна идея складного телефона для фанатов Apple.