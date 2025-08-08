Samsung сняла с поддержки Galaxy S20 Ultra, но выпустила для него обновление

Обновление имеет версию TP1A.220624.014.G988USQSDHYG2 и содержит исправления безопасности за июль 2025 года; причём это обновление выпущено Samsung вместе с оператором Verizon. Это не масштабное обновление или выпуск новой прошивки, но, как сообщают инсайдеры из SammyGuru, последний патч должен успокоить владельцев S20 Ultra.

Пока неизвестно, когда выйдет это обновление, и будет ли доступно для других версий Galaxy S20 Ultra.

Релиз этого обновления произошёл спустя несколько месяцев после того, как Samsung прекратила официальную поддержку серии Galaxy S20. При выпуске телефонов было обещано четыре крупных обновления операционной системы и пять лет обновлений безопасности, что для того времени было «впечатляющей политикой».