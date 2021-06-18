Samsung сняла с продажи новейший складной флагман Galaxy Z Fold 2

Одними из первых «пропажу» заметили журналисты 9to5Google. Именно они высказали предположение о том, что исчезновение устройства из магазина непрозрачно намекает на скорое появление условного Galaxy Z Fold 3.

Стоит, правда, отметить, что всё это противоречит прежним утечкам. Согласно ним, следующий Unpacked должен пройти лишь в конце июля или в начале августа. Релиз новых Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 и вовсе ожидается лишь в августе 2021 года.

Кто в итоге прав — журналисты или инсайдеры — узнаем относительно скоро. Либо во время скорейшего анонса нового Galaxy Z Fold в ближайшие недели, либо уже во время июльско-августовского Unpacked.