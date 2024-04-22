Samsung согласилась на бесплатный ремонт смартфонов с вышедшей гарантией. Но есть нюанс

Samsung отреагировала на ситуацию и предложила бесплатную замену дисплея пострадавшим пользователям.

Изначально эта программа действовала в Индии для моделей серий Galaxy S20 и Galaxy Note 20. Теперь же компания расширила список поддерживаемых устройств, включив в него Galaxy S21 и Galaxy S22.

Есть важный момент: предложение имеет ограниченный срок. Чтобы воспользоваться бесплатным ремонтом, необходимо обратиться в сервисный центр Samsung до 30 апреля 2024 года.

Помимо замены дисплея, Samsung также бесплатно меняет аккумулятор, фактически проводя полную реновацию устройств. Такой жест доброй воли – отличная возможность вдохнуть новую жизнь в смартфоны Galaxy S22, которые еще долго будут оставаться актуальными.