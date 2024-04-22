Samsung согласилась на бесплатный ремонт смартфонов с вышедшей гарантией. Но есть нюанс

Опубликовано 22 апреля 2024, 09:51
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Samsung согласилась на бесплатный ремонт смартфонов с вышедшей гарантией. Но есть нюансНеожиданно, но приятно
Владельцы некоторых смартфонов Samsung сталкиваются с досадной проблемой: на экранах появляются зеленые линии даже на устройствах вне гарантии.
Samsung отреагировала на ситуацию и предложила бесплатную замену дисплея пострадавшим пользователям.
Изначально эта программа действовала в Индии для моделей серий Galaxy S20 и Galaxy Note 20. Теперь же компания расширила список поддерживаемых устройств, включив в него Galaxy S21 и Galaxy S22.
Есть важный момент: предложение имеет ограниченный срок. Чтобы воспользоваться бесплатным ремонтом, необходимо обратиться в сервисный центр Samsung до 30 апреля 2024 года.
Помимо замены дисплея, Samsung также бесплатно меняет аккумулятор, фактически проводя полную реновацию устройств. Такой жест доброй воли – отличная возможность вдохнуть новую жизнь в смартфоны Galaxy S22, которые еще долго будут оставаться актуальными.