Samsung согнет гибкий смартфон по-новому

Иными словами, устройство получит вытянутый по вертикали дисплей, который будет складываться внутрь корпуса. Экран будет выполнен по технологии OLED, а его диагональ составит 6,7 дюйма. Также смартфон должен получить и один внешний дисплей, на котором будут выводиться данные об уведомлениях, время и прочие полезные данные. Выход смартфона ожидается в начале следующего года, а анонс должен состояться вместе со следующим поколением Samsung Galaxy S.

Прошлое поколение гибких смартфонов от Samsung так и не увидел свет. Связано это с повальным браком первых партий, который компания так и не смогла побороть.