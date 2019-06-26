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Сегодня 12:32

Samsung согнет гибкий смартфон по-новому

Возможно на этот раз у компании всё получится
По словам инсайдеров, корейская компания Samsung не забросила идею вывести на рынок свой гибкий смартфон. И если первый блин в лице Galaxy Fold оказался комом, то вторая попытка должна увенчаться успехом.

Так, судя по последним данным, второй складной смартфон компании по своей конструкции будет напоминать скорее классические “раскладушки”, чем то, что было в случае с Galaxy Fold.

Иными словами, устройство получит вытянутый по вертикали дисплей, который будет складываться внутрь корпуса. Экран будет выполнен по технологии OLED, а его диагональ составит 6,7 дюйма. Также смартфон должен получить и один внешний дисплей, на котором будут выводиться данные об уведомлениях, время и прочие полезные данные. Выход смартфона ожидается в начале следующего года, а анонс должен состояться вместе со следующим поколением Samsung Galaxy S.

Прошлое поколение гибких смартфонов от Samsung так и не увидел свет. Связано это с повальным браком первых партий, который компания так и не смогла побороть.

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