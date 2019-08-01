Samsung сохранил лидерство, несмотря на проблемы с продажами флагманских смартфонов

Оба отчета подтверждают, что за год поставки смартфонов компании, но это особо не повлияло на Samsung. Так, по данным Strategy Analytics, мировые поставки смартфонов упали на 2,6%, в то время как Samsung зафиксировал рост на 1,9%. К слову, Huawei прибавила 1,7%, а Apple потеряла 0,7% в за аналогичный период. Если говорить о цифрах, то Samsung продала 76,3 млн смартфонов во втором квартале 2019 года, в то время как Huawei продала “всего лишь” 58,7 млн устройств, Apple 38 млн iPhone.

Исследование компании Counterpoint показывает примерно те же результаты с чуть более подробной информацией об остальных брендах из топ-10. А еще, согласно имеющимся у компании данным, доля Samsung на рынке, составляет около 20%, у Huawei около 16%, а у Apple чуть более 10%.