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Сегодня 10:05

Samsung сохранил лидерство, несмотря на проблемы с продажами флагманских смартфонов

Следом за Samsung идет Huawei
Последние пару лет Samsung продолжает доминировать в индустрии смартфонов. Единственный реальный соперник компании — Huawei. Тем не менее, корейский технологический гигант все еще лидирует в различных рейтингах. Так, компания заняла первое место по продажам, если верить недавнему исследованию мирового рынка смартфонов за 2 квартал этого, опубликованному Strategy Analytics и Counterpoint.

Оба отчета подтверждают, что за год поставки смартфонов компании, но это особо не повлияло на Samsung. Так, по данным Strategy Analytics, мировые поставки смартфонов упали на 2,6%, в то время как Samsung зафиксировал рост на 1,9%. К слову, Huawei прибавила 1,7%, а Apple потеряла 0,7% в за аналогичный период. Если говорить о цифрах, то Samsung продала 76,3 млн смартфонов во втором квартале 2019 года, в то время как Huawei продала “всего лишь” 58,7 млн устройств, Apple 38 млн iPhone.

Исследование компании Counterpoint показывает примерно те же результаты с чуть более подробной информацией об остальных брендах из топ-10. А еще, согласно имеющимся у компании данным, доля Samsung на рынке, составляет около 20%, у Huawei около 16%, а у Apple чуть более 10%.

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