Samsung сократил производство смартфонов из-за проблем их доставкой от завода в магазины

Отмечается, что загрузка предприятий работой сократилась более чем на 70%. Контроль со стороны властей стал настолько жёстким, что это сказалось на своевременной отгрузке продукции.

Источник подчеркнул, что падение объёма производства касается не только основных, но и смежных предприятий Samsung, из-за чего простаивает вся производственная цепочка. Отмечается, что ограничения продолжатся в лучшем случае до середины августа.