Samsung сократил производство смартфонов из-за проблем их доставкой от завода в магазины

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Сегодня в 19:56
Samsung сократил производство смартфонов из-за проблем их доставкой от завода в магазиныЭто продолжится как минимум до середины августа
Как сообщает деловое издание Business Korea, заводы Samsung по сборке смартфонов расположены в основном во Вьетнаме. В последнее время в стране усилили ограничения, связанные с коронавирусом.
Отмечается, что загрузка предприятий работой сократилась более чем на 70%. Контроль со стороны властей стал настолько жёстким, что это сказалось на своевременной отгрузке продукции.
Источник подчеркнул, что падение объёма производства касается не только основных, но и смежных предприятий Samsung, из-за чего простаивает вся производственная цепочка. Отмечается, что ограничения продолжатся в лучшем случае до середины августа.