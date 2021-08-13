Samsung сообщила о двукратном росте спроса на новые складные смартфоны в России

Так, в сравнении с 2020 годом, число предзаказов за первый день увеличилось вдвое. При этом на долю Galaxy Z Fold 3 пришлось 75% от общего спроса, рассказали Ferra.ru представители Samsung. Наибольшей популярностью пользуется версия на 512 ГБ матового чёрного цвета.

Если же говорить о Galaxy Z Flip 3, то тут «хитом предзаказов» стала 256 ГБ версия лавандового цвета. А 20% предзаказов аппарата приходится на эксклюзивные цвета (розовый, серый, белый). Их, напомним, можно заказать исключительно в официальном интернет-магазине Samsung.