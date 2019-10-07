Samsung создала гибкий смартфон с поддержкой стилуса

Запатентованный смартфон может сгибаться в двух направлениях - экраном внутрь и наружу. Сообщается, что компания создала технологию, позволяющую работать со стилусом S Pen на месте сгиба даже в том случае, когда смартфон частично сложен. С помощью данной технологии станет возможным перетягивать файлы через сгиб с одной половины экрана на другую, а также заниматься рисованием и письмом прямо на сгибе. Примечательно, что положение смартфона не имеет значение, ведь можно использовать изогнутую часть равноценно прямой части экрана.