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Сегодня 08:00
Samsung создала гибкий смартфон с поддержкой стилуса
Использовать стилус можно даже на сгибе устройства
Стало известно, что известная компания Samsung запатентовала во Всемирной организации интеллектуальной собственности смартфон, оснащенный гибким экраном и стилусом. В патенте также освещается взаимодействие с устройством.
Дизайнеры издания LetsGoDigital опубликовали ряд высококачественных рендеров, которые были визуализированы на основе описаний и схем, указанных в патенте.
Запатентованный смартфон может сгибаться в двух направлениях - экраном внутрь и наружу. Сообщается, что компания создала технологию, позволяющую работать со стилусом S Pen на месте сгиба даже в том случае, когда смартфон частично сложен. С помощью данной технологии станет возможным перетягивать файлы через сгиб с одной половины экрана на другую, а также заниматься рисованием и письмом прямо на сгибе. Примечательно, что положение смартфона не имеет значение, ведь можно использовать изогнутую часть равноценно прямой части экрана.
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