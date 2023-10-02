Samsung создала сервис для запуска мобильных игр без необходимости их устанавливать

Samsung создала сервис для запуска мобильных игр без необходимости их устанавливатьПрактически «смартфонный GeForce Now»
Корейская компания Samsung готовится к запуску своей облачной игровой платформы, которая позволит пользователям запускать мобильные игры без необходимости их устанавливать.
Ожидается, что сервис будет представлен уже 5 октября, на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference 2023. В настоящее время бета-тестирование платформы проходит в Канаде и США.
Новинка будет эксклюзивна для устройств линейки Samsung Galaxy, включая смартфоны и планшеты.
Одним из ключевых преимуществ сервиса будет то, что Samsung планирует предоставить доступ к нему бесплатно. Пользователи будут оплачивать только сами игры, минуя комиссии за использование платформы.
Samsung ведёт активные переговоры с крупными игровыми студиями, предлагая им более выгодные условия сотрудничества по сравнению с традиционными магазинами приложений, такими как App Store и Google Play.
Целью корейской компании является монетизация огромной базы пользователей Galaxy и увеличение доходов от цифровых услуг, особенно учитывая текущее снижение доходов от продажи гаджетов.