Samsung создала сервис для запуска мобильных игр без необходимости их устанавливать

Ожидается, что сервис будет представлен уже 5 октября, на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference 2023. В настоящее время бета-тестирование платформы проходит в Канаде и США.

Новинка будет эксклюзивна для устройств линейки Samsung Galaxy, включая смартфоны и планшеты.

Одним из ключевых преимуществ сервиса будет то, что Samsung планирует предоставить доступ к нему бесплатно. Пользователи будут оплачивать только сами игры, минуя комиссии за использование платформы.

Samsung ведёт активные переговоры с крупными игровыми студиями, предлагая им более выгодные условия сотрудничества по сравнению с традиционными магазинами приложений, такими как App Store и Google Play.

Целью корейской компании является монетизация огромной базы пользователей Galaxy и увеличение доходов от цифровых услуг, особенно учитывая текущее снижение доходов от продажи гаджетов.