Samsung создала технологию самовосстановления камеры и датчика отпечатков пальцев

В основе технологии лежат слои специального материала, чувствительные петли, пазы и герметизирующие элементы. Эти компоненты реагируют на микротрещины и способны инициировать процесс их автоматического восстановления. При выявлении трещины система использует металлические конструкции для укрепления поверхности. Канавки, заполненные герметиком, предотвращают проникновение влаги и воздуха.

Благодаря этой технологии становится возможным размещение камер и сканеров отпечатков пальцев под экраном без повреждения ультратонкого стекла. Это устраняет проблему микротрещин в реальном времени, повышая надёжность складных телефонов. Эта разработка призвана увеличить доверие потребителей к складному форм-фактору, так как всё больше пользователей стандартных моделей переходят на складные устройства.

Кроме того, разработка открывает перспективы для использования ультразвуковых датчиков отпечатков пальцев под дисплеем в будущих моделях Galaxy Z. И если тестирование будет успешным, складные устройства могут стать массовым продуктом, так как будут сняты опасения относительно их долговечности.