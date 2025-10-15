Телефоны
Опубликовано 15 октября 2025, 15:50
1 мин.

Samsung создала технологию самовосстановления камеры и датчика отпечатков пальцев

Для долговечности складных смартфонов
Инсайдеры из Digital Trends рассказали, что Samsung разработала технологию самовосстановления для камер и сканеров отпечатков пальцев в складных смартфонах. Как пишут инсайдеры, это инженерная проблема — интеграция подэкранных камер и датчиков отпечатков пальцев без порчи дисплея. Патент на эту технологию был выдан Samsung Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO) в октябре 2025 года.
© USPTO

В основе технологии лежат слои специального материала, чувствительные петли, пазы и герметизирующие элементы. Эти компоненты реагируют на микротрещины и способны инициировать процесс их автоматического восстановления. При выявлении трещины система использует металлические конструкции для укрепления поверхности. Канавки, заполненные герметиком, предотвращают проникновение влаги и воздуха.

Благодаря этой технологии становится возможным размещение камер и сканеров отпечатков пальцев под экраном без повреждения ультратонкого стекла. Это устраняет проблему микротрещин в реальном времени, повышая надёжность складных телефонов. Эта разработка призвана увеличить доверие потребителей к складному форм-фактору, так как всё больше пользователей стандартных моделей переходят на складные устройства.

Кроме того, разработка открывает перспективы для использования ультразвуковых датчиков отпечатков пальцев под дисплеем в будущих моделях Galaxy Z. И если тестирование будет успешным, складные устройства могут стать массовым продуктом, так как будут сняты опасения относительно их долговечности.