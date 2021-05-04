Samsung станет единственным поставщиком 120 Гц дисплеев для iPhone 13

По данным издания The Elec, технологию Pro-motion получат лишь старшие версии будущего флагмана Apple — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Благодаря ей, анимации и управление устройствами должны стать ещё более плавными — на уровне iPad Pro.

Также сообщается, что несмотря на увеличение частоты обновления экрана, новые iPhone будут держать заряд примерно на том же уровне, что и раньше.

Выход нового поколения флагманов Apple ожидается осенью 2021 года. Судя по последним данным, будет представлено четыре модели смартфона: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.