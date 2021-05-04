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Samsung станет единственным поставщиком 120 Гц дисплеев для iPhone 13
Внезапно тесное сотрудничество двух компаний
В сети появилась информация об интересном партнёрстве Apple и Samsung. Оказалось, что корейский техногигант и конкурент компании Тима Кука на рынке смартфонов станет единственным поставщиком 120 Гц дисплеев для грядущих iPhone 13.
По данным издания The Elec, технологию Pro-motion получат лишь старшие версии будущего флагмана Apple — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Благодаря ей, анимации и управление устройствами должны стать ещё более плавными — на уровне iPad Pro.
Также сообщается, что несмотря на увеличение частоты обновления экрана, новые iPhone будут держать заряд примерно на том же уровне, что и раньше.
Выход нового поколения флагманов Apple ожидается осенью 2021 года. Судя по последним данным, будет представлено четыре модели смартфона: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.