Samsung уберёт из линейки Galaxy S26 базовую модель, вместо неё появится S26 Pro

На основании кодовых названий и обозначений устройств инсайдеры предполагают, что в 2026 году линейка Samsung будет включать модели Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra. Однако базовая модель Galaxy S26 не была обнаружена, что противоречит ранее опубликованным данным GSMA (глобальное объединение мобильных операторов) о существовании такого устройства.

Судя по кодовой базе One UI 8, Samsung планирует переименовать Galaxy S26 в Galaxy S26 Pro. Это и будет базовая модель.

Ранее были обнаружены списки GSMA, содержащие номер модели SM-S942 и рыночное название устройства — Galaxy S26, из-за чего может произойти путаница.

Инсайдеры считают, что ввиду схожести номеров моделей можно сделать вывод о намерении Samsung переименовать Galaxy S26 в Galaxy S26 Pro. Однако на основании номеров моделей не представляется возможным однозначно определить, будет ли продукт модернизирован до уровня Pro или это всего лишь ребрендинг.